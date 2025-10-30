Giro en la política migratoria: EEUU reduce el cupo de refugiados y priorizará la entrada de esta nacionalidad

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno del presidente Donald Trump anunció la reducción del límite anual de refugiados que admitirá, estableciendo un máximo de 7,500 para el próximo año fiscal. Esta decisión representa una caída notable respecto a la cifra de 125,000 refugiados aprobados por la administración anterior y no se especificaron las razones para dicha disminución.

El límite propuesto beneficiará en su mayoría a refugiados sudafricanos blancos, quienes conformarían la mayor parte de las admisiones previstas.

El plan, que aún no detalla los motivos específicos para la reducción significativa, anticipa que esta política entrar en vigor durante el año fiscal 2026. La decisión se produce en un contexto de cambios en la política migratoria, en el que se prioriza una revisión sustancial del número de refugiados admitidos en el país.

El subsecretario de Estado Chris Landau, al recibir a un grupo de sudafricanos blancos en el Aeropuerto Dulles de Virginia, afirmó:

"Bienvenidos a la tierra de la libertad. Estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos rechaza enérgicamente la persecución de personas por motivos raciales en Sudáfrica", expresó Landau.

Restricciones y detalles oficiales

Los afrikáners (surafricanos blancos) son un grupo étnico sudafricano de origen europeo, principalmente descendientes de colonos neerlandeses que llegaron al Cabo de Buena Esperanza en el siglo XVII.

El empresario y destacado innovador Elon Musk es descendiente de esta comunidad afrikáner. Su familia proviene de Sudáfrica y habla afrikáans, reflejando el legado cultural y étnico de los afrikáners en su ascendencia.

Donald Trump considera que los afrikáners o sudafricanos blancos son perseguidos debido a lo que él describe como una "discriminación racial injusta" por parte del gobierno sudafricano. Trump ha calificado Sudáfrica como "un lugar peligroso en este momento" para estos agricultores y ha denunciado un supuesto "genocidio" contra ellos, aunque esta acusación ha sido rechazada por autoridades sudafricanas y no reconocida por organismos internacionales. En reuniones diplomáticas, Trump ha mostrado preocupación por la violencia y persecución que, según él, sufren esta comunidad, calificándolos como víctimas de "una persecución sistemática y violencia racial" que justifica su admisión prioritaria como refugiados en Estados Unidos.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa rechazó las acusaciones de genocidio y persecución, declarando que los refugiados no cumplen con la definición legal de refugiado:

"Un refugiado es alguien que debe abandonar su país por miedo a persecución política, religiosa o económica, y ellos no encajan en esa definición", expresó Ramaphosa.

Contexto y antecedentes

El número de refugiados permitidos en años anteriores en EEUU estuvo considerablemente por encima de la cifra señalada actualmente. En años previos, Estados Unidos aceptaba a cientos de miles de personas en busca de protección internacional, incluyendo a quienes huían de conflictos y persecución en diversas regiones. La administración de Biden estableció en su momento un límite mucho mayor, pero las nuevas instrucciones del gobierno de Trump, indican un giro radical en la política de refugiados.

