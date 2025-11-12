Frente frío golpea Washington D. C: estos son los refugios donde puedes resguardarte del peligro

Suscríbete a nuestros canales

El frente frío que se aproxima a Washington D.C. marcará el inicio de una temporada invernal intensa. Ante el descenso de las temperaturas, el gobierno del Distrito activó su plan de emergencia para proteger a los residentes más vulnerables.

La medida incluye la apertura de refugios adicionales y la emisión de alertas por frío extremo entre noviembre y marzo.

Gobierno activa refugios por alerta de frío extremo

El Departamento de Servicios Humanos (DHS) emite alertas de frío cuando el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas entre -9 °C y 0 °C, o entre -6 °C y 4 °C si hay nieve, lluvia o granizo.

Cuando la sensación térmica desciende a -9 °C o menos, se declara una alerta de frío extremo, que mantiene los refugios abiertos las 24 horas del día hasta que el peligro disminuya.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bajas temperaturas suponen un riesgo grave para personas sin hogar, adultos mayores, niños y quienes consumen alcohol o drogas ilícitas.

Dónde buscar refugio y cómo ayudar a otros

Las autoridades recomiendan llamar al 202-399-7093 o al 311 para solicitar ayuda o reportar a alguien en riesgo. En emergencias, los residentes deben comunicarse con el 911.

Los refugios de fácil acceso funcionan todo el año, y de noviembre a marzo se habilitan centros adicionales por hipotermia, abiertos las 24 horas durante las alertas extremas.

Las familias sin hogar pueden acudir al Centro de Recursos Familiares Virginia Williams, ubicado en 64 New York Ave. NE, o consultar el mapa de transporte hacia los refugios.

Los CDC recomiendan abrigarse en capas, cubrirse la cabeza y las manos, y reconocer señales de hipotermia, como temblores, confusión o fatiga extrema.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube