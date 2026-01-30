Mikie Sherrill desafía a Trump: Nueva Jersey lanzará plataforma para rastrear operativos de ICE

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre el gobierno de Nueva Jersey y la administración federal alcanzó su máximo punto de ebullición.

La gobernadora demócrata Mikie Sherrill lanzó un llamado sin precedentes a los ciudadanos: filmar a los agentes de ICE y denunciar sus movimientos a través de un nuevo portal estatal.

El anuncio marca el inicio de una guerra frontal contra la política migratoria de Washington, mientras el "zar fronterizo", Tom Homan, advierte sobre consecuencias legales para quienes interfieran con las operaciones federales.

Un "portal estatal" para documentar al ICE

Durante una entrevista en The Daily Show, Sherrill instó a los residentes del "Estado Jardín" a usar sus teléfonos móviles como herramientas de vigilancia.

La gobernadora anunció el próximo lanzamiento de una plataforma digital diseñada para que los ciudadanos suban videos y alerten a la comunidad sobre redadas o controles migratorios en tiempo real.

Excesos federales: Sherrill justificó la medida denunciando arrestos de ciudadanos estadounidenses y casos extremos, como la detención de un niño de cinco años.

Falta de identificación: La gobernadora comparó a las fuerzas federales con "policías secretas" de otros países, señalando que los agentes operan con máscaras y sin insignias visibles, lo que socava la rendición de cuentas.

Acción legal: El portavoz de la gobernación, Sean Higgins, confirmó que el fiscal general interino, Davenport, anunciará en los próximos días medidas adicionales para proteger a los residentes de lo que califican como "excesos federales".

La respuesta de Washington: "La justicia está llegando"

Casi simultáneamente, desde Minnesota, el zar fronterizo Tom Homan respondió con dureza. Homan prometió que los grupos y administraciones que coordinen ataques o interfieran con las operaciones de ICE serán considerados responsables ante la justicia.

La visita de Homan a Minnesota se produce en un clima de extrema violencia, tras las muertes a tiros de la enfermera Alex Pretti y de Renee Nicole Good a manos de agentes federales.

El funcionario denunció que la retórica incendiaria contra los agentes ha provocado un "derramamiento de sangre" que él mismo había vaticinado meses atrás.

Un estado en pie de guerra

Nueva Jersey se posiciona así como el epicentro de la resistencia contra las políticas del presidente Trump.

Mientras redes de activistas ya se coordinan para seguir y documentar la actividad de los agentes federales en todo el país, la institucionalización de estas acciones a través de un portal gubernamental lleva el conflicto a un nivel jurídico y político desconocido hasta ahora.

La gobernadora Sherrill también adelantó que su administración iniciará una campaña masiva de educación para que los habitantes de Nueva Jersey conozcan sus derechos frente a encuentros con autoridades de inmigración.

