Comida gratis en California y Texas del 12 al 17 de enero: puntos y horarios de entrega anunciados

Acceder a asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del 12 al 17 de enero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 39 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Puntos de entrega del NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 12 de enero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos Santa Teresita - Dallas, 75212.

Martes 13 de enero

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

9:30 AM | Igelsia Amiel - Rose City, 75189

9:30 AM | From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary Grand - Prairie, 75051

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 14 de enero

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

9:30 PM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 PM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

1:00 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | St. Ann - Coppell, 75019

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 15 de enero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/New Hope Baptist Church - Ennis, 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Catalyst - Waxahachie, 75165

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 16 de enero

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

Sábado 17 de enero

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Despensas gratuitas con FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 17 de enero:

Lunes 12 de enero

En Mecca Elementary 65250 Coahilla St Mecca. De 4:00 a 6:00 pm.

Miércoles 14 de enero

En West Shores 2381 Shores Hawk Salton City. De 8:00 a 10:00 am.

Jueves 15 de enero

En P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 pm.

Viernes 16 de enero

En las Flores Park 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 am.

Sábado 17 de enero

En Mathis Bros 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 am.

En Anza Electric Co-Op 58470 CA 371 Anza. De 9:00 a 11:00 am.

Prueba otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

Sin embargo, por tratarse de una semana con varios feriados es importante que se comunique directamente y confirme si se realizarán entregas en los días señalados o para conocer los cambios.

