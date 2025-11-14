Admiral regresa a Venezuela con Mundo Total: traen una amplia gama de electrodomésticos

Suscríbete a nuestros canales

La marca de electrodomésticos Admiral, con casi 100 años de historia en el mercado global, anunció su regreso a Venezuela en colaboración con la cadena de tiendas Mundo Total.

Durante un evento que se llevó a cabo en Caracas, la alianza apeló a la memoria colectiva y al futuro tecnológico, al transportar a los asistentes hacia una casa ambientada en la década de los 70 y 80, con electrodomésticos, muebles y televisores de la época con lo que evocaron la conexión histórica de la marca con los hogares venezolanos. Entre las proyecciones destacaron viejos mensajes navideños de los canales Rctv, Venevisión y Televen, así como publicidades muy recordadas como la de Plumrose o Kool-Aid.

Asimismo, en una sala contigua se presentó la nueva línea de Admiral, con diseños minimalistas y actualizados. Entre los artículos exhibidos estaban neveras, cocinas, televisores, congeladores y equipos de sonido.

Además, el regreso de la icónica marca contó con la presencia de Daniela Alvarado, embajadora de la marca; Gerardina Russo, gerente de Mercadeo de Mundo Total; y Alejandro Laya, business head de Admiral para América.

En el evento recordaron anécdotas como la nevera Side-by-Side que estuvo con una familia durante 20 años por tres ciudades, por lo que destacaron: "En Venezuela todas las familias tenemos una historia con Admiral".

Admiral regresa a Venezuela de la mano de Mundo Total

Este retorno a Venezuela está respaldado por la historia de la marca Admiral Corporation of America Inc., fundada por Ross D. Siragusa. Todo comenzó en 1934, durante la Gran Depresión, luego de que Siragusa incursionara en la fabricación de transformadores de radio.

Sin embargo, en la actualidad la marca no solo fabrica electrodomésticos y electrónica, sino que se ha expandido en todo el mundo con Admiral Mobility, que ofrece vehículos eléctricos comerciales; y Admiral Energy, con soluciones de carga y energía. Además, la marca está presente en 26 país desde que inició su nueva etapa en 2020, luego de formar parte del Grupo Whirlpool hasta 2019.

Esto responde a su Visión de adoptar la innovación y la sostenibilidad para un mañana mejor y su Misión de empoderar vidas con productos de calidad y soluciones sostenibles.

Relanzamiento nacional

La alianza entre Admiral, con 91 años de historia en el mercado y una amplia reputación de durabilidad, y la experiencia en retail de Mundo Total, con 78 sedes en todo el país, se busca garantizar una cobertura nacional y ganar la confianza de los consumidores venezolanos con productos asequibles y de alta calidad.

Como parte de su proceso de expansión, Mundo Total anunció que abrirá su sede 79 en Guatire, estado Miranda. A esto se suma el regreso de Admiral a través de sus tiendas, con nuevos productos y el compromiso de mantener la solidez, calidad e innovación que caracteriza a la marca.

