¡Corpoelec en 10 municipios! Realizan jornada de pago y trámites este sábado 15 de noviembre

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) activará este sábado 15 de noviembre un amplio despliegue de Jornadas Integrales de Atención en 10 municipios del estado Miranda.

La iniciativa busca promover el pago oportuno y facilitar la actualización de datos a miles de usuarios residenciales.

Servicios disponibles de Corpoelec

El equipo operará desde las 09:00 de la mañana hasta las 02:00 de la tarde.

Los agentes comerciales de Corpoelec ofrecerán servicios clave como:

Pago de facturas (gestión de pagos).

Notificación de deudas pendientes.

Actualización de datos de contrato.

Orientación sobre trámites generales del servicio eléctrico.

El equipo estará desplegado en las siguientes direcciones:

Municipio Guaicaipuro

• Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, edificio Corpoelec.

• Centro Comercial Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2.

• Sector El Barbecho, Bloques del Barbecho.

Municipio Los Salias

• Centro Comercial Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana Kilómetro 15.

Municipio Plaza

• Altos de San Pedro, Terrazas de San Pedro, Vega Abajo.

Municipio Acevedo

• Calle El Cedral.

Municipio Brión

• Residencias Caribian Sun.

Municipio Cristóbal Rojas

• Residencias Escimar.

Municipio Independencia

• Urbanización Lomas de Dos Lagunas.

Municipio Tomás Lander

• Residencias Camatagua.

Municipio Paz Castillo

• Calle Francisco Espejo.

• Calle Bolívar.

Municipio Urdaneta

• Urbanización Lomas de Betania.

