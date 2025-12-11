Pacientes oncológicos contarán con servicio gratuito de radiología en este centro de salud

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, anunció la completa operatividad del servicio de radioterapia para pacientes oncológicos, ubicado en el Servicio de Oncología Dr. José Gregorio Hernández, dentro de las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda.

El servicio será totalmente gratuito, cumpliendo con una promesa de campaña.

Tecnología del Servicio

Tras un proceso de calibración y prueba, el centro de oncología se posiciona como una opción de alta calidad y acceso público.

El servicio de radioterapia se ofrecerá de manera totalmente gratuito para los pacientes.

El Gobernador Reyes Reyes destacó que el centro cuenta con la “mejor tecnología existente” en la actualidad para el tratamiento de radioterapia.

"Era un compromiso de campaña y hoy es una realidad; ya Lara cuenta con un servicio de oncología totalmente público."

Atención y Beneficiarios

El centro no solo atenderá a la población larense, sino que busca ampliar su capacidad de servicio de manera progresiva.

Se cuenta con “gente preparada, los mejores físicos-médicos”. La cifra de pacientes atendidos se elevará progresivamente hasta llegar a 40 diarios.

​​​​​​​El gobernador aseveró que con la activación de este servicio “se acabaran las solicitudes para el tratamiento oncológico”, ofreciendo un servicio de calidad y a disposición del pueblo.

Durante el anuncio, se adelantaron planes para seguir mejorando la infraestructura y el equipamiento del hospital:

Se anunció que próximamente se entregará otro acelerador lineal para reforzar la capacidad del servicio.

También se habilitará un laboratorio en el Hospital Antonio María Pineda.

