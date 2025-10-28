En video: así se ve el ojo del huracán Melissa que azota el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La intensidad del Huracán Melissa ha quedado gráficamente evidenciada en un impactante video captado por un equipo de "cazahuracanes" el pasado 26 de octubre.

El metraje ofrece una perspectiva única desde el interior del fenómeno, revelando el asombroso contraste entre la furia de sus vientos y la calma que se experimenta en su núcleo.

El video documenta el sobrevuelo realizado por el avión de reconocimiento aéreo directamente en el centro del huracán Melissa.

El ojo de un huracán es la zona de baja presión alrededor de la cual giran las tormentas más violentas.

Impacto y Trayectoria

Al momento de la captura de estas imágenes, Melissa ya había alcanzado o estaba cerca de la Categoría 5. La visión desde el aire subraya el peligro que representa este fenómeno, que está impactando al Caribe con vientos devastadores y una marejada ciclónica extrema.

Los videos de esta hazaña se han difundido ampliamente a través de plataformas digitales, mostrando la espectacular y aterradora estructura interna de uno de los huracanes más intensos de la temporada.

Actualmente, el huracán Melissa avanza hacia el Caribe, representando un riesgo potencialmente catastrófico para islas como Jamaica y el oriente de Cuba, debido a sus vientos sostenidos de hasta 260-280 km/h.

Melissa en Jamaica

Según los últimos modelos de análisis, el huracán tocará tierra en el sur de Jamaica cerca de las 08:00 del martes. Después de cruzar la isla hacia el noreste, impactaría el oriente a Cuba por la noche.

Desde el sábado ya había grandes olas llegando a la costa de Jamaica y se espera que la isla experimente una potente marejada ciclónica este lunes por la noche y el martes.

El gobierno jamaicano ha ordenado la evacuación de algunas zonas de la capital, Kingston, y toda la isla ha sido clasificada como "amenazada".

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.