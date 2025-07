Churromanía junto a otras empresas participó en la inauguración del Alligator Alcatraz: así responde a las críticas

Suscríbete a nuestros canales

Un video viral en TikTok que muestra camiones de comida ingresando a la recién inaugurada instalación de detención migratoria conocida como “Alligator Alcatraz”, ubicada en los Everglades, Florida, ha generado reacciones contundentes en redes sociales y medios locales.

En el registro se observan cuatro “food trucks” pertenecientes a Kona Ice, Churromania, Elote Lovers y Ms. Cheezious, accediendo el 2 de julio a este centro donde fueron recibidos los primeros migrantes detenidos. El video rápidamente captó la atención de millones de usuarios y desató llamados al boicot, con comentarios del tipo: “They love our food but hate our people”, traducido como "Aman nuestra comida pero odian a nuestra gente".

¿Qué manifestó Churromanía?

En su declaración oficial publicada en redes sociales, Churromanía subrayó lo siguiente: “Para ser claros: ese no era un evento que apoyáramos. No tenemos agenda política, y nunca la hemos tenido. Aun así, asumimos plena responsabilidad por cómo se percibió nuestra presencia.”

La compañía, conocida por sus churros de influencia multicultural, añadió que, a pesar de ser una marca fundada por inmigrantes y comprometida con la comunidad migrante, han iniciado una revisión interna de sus procesos de contratación para asegurar que futuras participaciones reflejen sus valores.

¿Cuáles fueron las respuestas de las otras compañías?

El portal Telemundo resaltó las respuestas de las otras 3 empresas:

Kona Ice explicó que su franquicia fue contratada por una agencia ajena, desconociendo la naturaleza sensible del lugar, y resaltó su objetivo: brindar momentos de alegría, no inclusión política.

Elote Lovers señaló que su asistencia fue puramente comercial, sin respaldo a ninguna injusticia, y pidió disculpas por el impacto negativo.

Ms. Cheezious enfatizó que actuó a solicitud de una empresa de respuesta ante emergencias para alimentar al personal presente, no para un evento promocional.

Hay que recordar que la polémica instalación fue construida rápidamente sobre una antigua pista del Aeropuerto Dade‑Collier, con el objetivo de alojar cientos de migrantes bajo "custodia temporal".

Su apertura este 2 de julio contó con la presencia del presidente Trump y del gobernador DeSantis, aumentando la atención pública.

