Acción en la LVBP: cartelera estelar para este domingo 21 de diciembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta una atractiva programación para este domingo 21 de diciembre, con cuatro encuentros que prometen mover la tabla de posiciones. La jornada comenzará a las 02:00 p.m., ofreciendo béisbol desde temprano para toda la afición.

Horarios y enfrentamientos

La actividad dominical se divide en tres bloques horarios para el disfrute de los fanáticos:

02:00 p.m. : Cardenales de Lara se mide ante Tiburones de La Guaira .

05:00 p.m. : Navegantes del Magallanes enfrentará a Leones del Caracas en un nuevo duelo de los eternos rivales, mientras que Caribes de Anzoátegui chocará contra Bravos de Margarita .

07:00 p.m.: La jornada cerrará con el encuentro entre Tigres de Aragua y Águilas del Zulia.

Esta programación permite que los ocho equipos del circuito vean acción en un día clave para definir los puestos de cara a la postemporada.

