¡En video! David Concepción reaparece en evento deportivo tras su cirugía: así lo recibieron en Aragua

El legendario expelotero venezolano David Concepción sorprendió gratamente a sus seguidores al realizar su primera aparición pública en el estado Aragua, luego de haberse sometido a una delicada cirugía.

La noticia se dio a conocer a través de un emotivo video publicado por el Diario El Siglo, donde se observa al "Rey del Campocorto" compartiendo nuevamente en espacios deportivos de la región que lo vio nacer como estrella.

Durante el encuentro, Concepción se mostró de buen ánimo, aunque manteniendo las medidas de cuidado necesarias para su recuperación.

Un recibimiento lleno de afecto

Vestido de forma sencilla y utilizando un tapaboca como protección sanitaria, el ídolo de la afición recorrió una cancha local donde fue recibido con una ovación llena de respeto y cariño.

Vecinos y jóvenes deportistas asistieron para recibirlo, respetando su espacio pero demostrándole una profunda admiración.

A pesar de estar en pleno proceso de recuperación, luego de someterse a una cirugía cirugía de trasplante de pulmón en EEUU a finales de 2024, el exjugador se mostró atento y agradecido por las muestras de solidaridad que recibió desde que se supo sobre su estado de salud.

La comunidad deportiva de Aragua celebró verlo de pie y de regreso en su tierra.

La leyenda del número 13

David Concepción no es solo un nombre en la historia del béisbol, es una institución. Jugó durante 19 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Rojos de Cincinnati, equipo donde se convirtió en una pieza fundamental de la famosa "Maquinaria Roja".

Su guante y su elegancia en las paradas cortas lo llevaron a ganar cinco Guantes de Oro y a ser seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas.

Huella imborrable en el béisbol

Además de sus éxitos en Estados Unidos, en Venezuela es recordado como el líder histórico de los Tigres de Aragua, equipo con el que levantó varios trofeos y donde su número 13 fue retirado como homenaje a su entrega.

Concepción es considerado por muchos expertos como uno de los mejores campocortos de todos los tiempos, destacando por su inteligencia en el campo y su capacidad para batear en momentos claves.

