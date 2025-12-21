Preparación casera: elimina moho y suciedad de los pisos

Suscríbete a nuestros canales

El moho y suciedad de los pisos es común en aquellos espacios en los que transita mucha gente y no se tiene una limpieza frecuente. Afortunadamente, existen fórmulas que ayudan a que la tarea de limpiarlos no sea tan complicada, y lo mejor es que no se deben gastar altas sumas de dinero en productos de marcas comerciales.

¿Cómo puedo eliminar el moho del piso?

Según los expertos, es importante eliminar el moho lo más pronto posible para evitar problemas de salud y que éste puede consumir gradualmente la superficie donde crece.

En tal sentido, si el moho está en un piso de superficie porosa, puede resultar difícil de quitar, por lo que es clave que a penas comiences a notar cambios en la superficie, puedas atacarlo.

Para ello, mezcla una taza de lejía con agua, pon la solución en una botella con atomizador o frótala con una esponja. No es necesario enjuagar.

También puedes rociar el área afectada con vinagre de alta potencia y luego de dejar actuar, limpiar el piso como lo harías de manera habitual.

Otra alternativa que sugiere Hogar Seco es mezclar una taza de bórax con agua, y luego aplicar esa solución sobre los pisos con moho y frotar con un cepillo, no enjuague y limpia la superficie en seco. “El bórax es menos áspero y corrosivo que la lejía”, por lo que puede ser ideal para pisos más delicados.

En acción

Además, para eliminar la suciedad y el moho que por años se ha acumulado en los pisos del hogar puedes elaborar una preparación casera. ¿Cómo hacerlo? Pon a hervir cáscaras de limón en agua, agrega vinagre de manzana y unas gotas de alcohol al 70% y cuando todo esté mezclado, proceder a verter en el piso y cepillarlo. Esta preparación ayuda a eliminar el moho y la suciedad, devolviéndole el brillo a la superficie. Esto además de limpiar y desinfectar el piso, dejará un agradable aroma en tus espacios.

