Piden comprar en cantidades para ahorrar churupos: conozca los consejos para no llegar pelando en enero

Diciembre es un mes de mucha alegría, pero también de muchos gastos, por lo que conviene organizarse para no llegar a enero endeudado o en criollo, pelando.

Expertos en finanzas señalan que típicamente el venezolano inicia enero con poco dinero en sus arcas, tanto físico como digital.

El economista Aaron Olmos, hizo algunas recomendaciones para administrar mejor los ingresos de cara a enero. Señaló que diciembre es el último mes del año y típicamente es de mucho gasto

La primera recomendación para rendir el dinero y no llegar pelando en enero es “generar más ingresos en diciembre”.

Comentó que las personas naturales dependen mayormente de sus salarios y otros ingresos que generen, que puede ser por emprendimientos o actividades a destajo.

“Ahí es cuando tenemos que activarnos como personas, familias o parejas para generar ingresos adicionales por otras vías. Típicamente, vemos el que hace pan de jamón, manualidades, el que decora o canta gaitas”.

La segunda recomendación “es tratar de hacer compras en lugares donde el precio sea mejor para nosotros, dada toda la distorsión que tenemos de fijación de precio”.

“Quizás el negocio me queda en otro municipio o parroquia, pero cuando saco la cuenta de irme para allá en transporte público, un Yummy o Ridery, o en cola con un vecino; me sale mejor ir a comprar en ese lugar porque los precios son mejores que comprar cerca”, detalló.

Comprar por cantidad para no pagar un precio mayor después

Indicó que el tercer consejo es comprar en cantidad. Si una persona sabe que requerirá un kilo de algo esta semana y otro kilo de otra cosa la semana que viene, podría convenir comprar una docena de una vez a los precios de hoy y no a los precios de dentro de una semana o 15 días.

Proyectar las necesidades del hogar, lo que es necesario y lo que no, planificarse financieramente

Olmos señaló que otra estrategia es comprar regalos baratos o comprarlos durante el año. “Eso sí funciona, ir haciendo las compras y guardando, anticiparse a los precios comprando antes de diciembre; porque todo precio que se pague en diciembre será mucho más barato que el propio precio de diciembre”.

Comprar con aplicaciones de financiamiento es una forma de ahorrar

En cuarto lugar, usar Cashea o aplicaciones similares. Indicó que efectivamente las aplicaciones de compre ahora y pague después se convirtieron en algo muy útil para los venezolanos ahorrar.

“Si bien no son plataformas de financiamiento bancario, permiten comprar cosas de manera estructurada con los límites que dan las aplicaciones, la persona puede manejarse.”, dijo Olmos.

Añadió que las personas también comenzaron a utilizar las wallets de los chain nacionales licenciados por Sunacrip con las cuales pueden comprar con criptoactivos, como wallet Contigo y wallet de Cristo.

Otro consejo es comprar con tarjetas de crédito. Olmos señaló que los bancos comenzaron a asignar límites representativos. “Para una cosa puntual se pueden usar. Algunas TDC tienen límites interesantes que permiten a las personas comprar financiado con la banca”.

