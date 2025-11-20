¿Dónde comprar el combo hallaquero más barato en Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

El oeste de Caracas, específicamente en Catia, desplegará el operativo "Mercado Navideño a Cielo Abierto con las Hallacas de Nicolás" este fin de semana.

La actividad tiene como propósito centralizar la venta de alimentos y ofrecer espacios de esparcimiento en Catia, específicamente en la avenida Propatria, sentido El Cuartel.

Horarios para las actividades

La organización del evento ha confirmado que la jornada se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre, y se busca establecer un punto de encuentro para el abastecimiento de las familias residentes en la zona y áreas adyacentes.

El cronograma operativo establece una ventana de atención de seis horas continuas, pues inicio de las actividades inciará a las 9:00 a.m., manteniéndose activo el servicio hasta las 3:00 p.m.

Los asistentes podrán acceder a la compra del denominado "combo hallaquero", un paquete que agrupa los ingredientes necesarios para la elaboración del plato típico.

Agenda de actividades complementarias

De forma paralela a la venta de alimentos, el espacio contará con una programación dirigida al entretenimiento infantil y familiar durante el horario establecido.

El listado de servicios recreativos para los más pequeños de la casa incluye:

Dispositivos inflables para niños.

Estaciones de pintacaritas.

Dinámicas de juegos dirigidos.

Presencia de animadores y ambientación musical navideña.

