Digitel firma alianza para mejorar sus canales de atención: preparan un agente con inteligencia artificial

La operadora de telecomunicaciones Digitel anuncióun paso significativo en su evolución tecnológica al formalizar una alianza estratégica para la implementación de un sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR) de naturaleza cognitiva, impulsado por Inteligencia Artificial (IA).

El acuerdo fue suscrito entre Digitel, la empresa especializada en tecnología Soutech y la plataforma de experiencia del cliente Genesys, y tiene como objetivo principal la mejora sustancial en la atención al cliente y la eficiencia operativa.

¿De qué trata el proyecto de Digitel?

Carlos Villamizar, vicepresidente comercial de Digitel, destacó la importancia de este convenio, señalando que representa una "evolución tecnológica" clave para la compañía. La aliazan se centra en desplegar el IVR cognitivo sobre la nube de Genesys.

Villamizar explicó a 2001 que el foco de Digitel siempre ha sido el cliente, y esta iniciativa busca optimizar esa experiencia.

"Hoy en día lo que buscamos es que el cliente se sienta mejor atendido, que sea mucho más rápido y que incluso podamos ser mucho más asertivos en las necesidades que tiene", afirmó el ejecutivo.

¿Cómo funcionaria?

La firma de la alianza se llevó a cabo este miércoles 19 de noviembre en la Torre Digitel, junto a Gianfranco Di Girolamo, cofundador y CEO de Soutec, y Luis Baquero, vcepresidente de Ventas para la región NOLA en Genesys.

La característica central de este nuevo sistema radica en el uso de la Inteligencia Artificial para analizar los patrones de consumo de los usuarios.

Esta capacidad de análisis cognitivo permitirá a Digitel acelerar los procesos de atención al cliente, mejorar la precisión en la respuesta y solución de requerimientos.

Además, utiliza la IA para entender los patrones de consumo de cada cliente y, basándose en esa información, crear y presentar ofertas mucho más específicas y personalizadas.

La implementación de este IVR cognitivo busca posicionar a Digitel como una operadora con capacidades avanzadas para comprender y anticipar las necesidades de sus clientes, marcando una tendencia en la digitalización y el uso de tecnologías de vanguardia en el sector de las telecomunicaciones.

Aseguran que trabajará como un "agente personalizado" para cada cliente, quien se ahorrará tiempo en la espera de respuestas a cualquier solución.

El proyecto, que ya está en su fase inicial, se espera que esté al 100 % para mayo de 2026.