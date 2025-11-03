Digitel actualiza y aumenta las tarifas de sus planes para noviembre: así quedó el monto mínimo de recarga

Suscríbete a nuestros canales

La operadora de telecomunicaciones Digitel actualizó y aumentó las tarifas de sus planes para noviembre, así como el monto mínimo de su recarga.

Los nuevos precios ya están disponibles en su plataforma oficial.

Digitel actualiza y aumenta las tarifas de sus planes

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 437,09

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.397,52

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 2.795,05

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 5.599,06

Por otra parte, la recarga mínima que puede hacer un cliente prepago Digitel, desde Banesco, ahora es desde Bs. 160,00 y la máxima es de Bs. 5.400.

Pasos para recargar tu línea Digitel desde la App

Ingresa en Tu Cuenta Digitel con el número de cédula y clave; si aún no la tienes, regístrate en la App Digitel.

Seleccione la línea y luego la opción Recargar.

Elige el método de pago: Pago Móvil C2P y añade: número de línea afiliado a pago móvil, documento de identidad, el banco e ingresa Clave de Pago C2P o coloca los datos de la tarjeta a utilizar.

Selecciona el monto a recargar.

Confirma y verás el detalle de tu recarga.

