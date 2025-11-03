Digitel actualiza y aumenta las tarifas de sus planes para noviembre: así quedó el monto mínimo de recarga

Telefonía

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 03:10 pm
La operadora de telecomunicaciones Digitel actualizó y aumentó las tarifas de sus planes para noviembre, así como el monto mínimo de su recarga.

  • Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 437,09
  • Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.397,52
  • Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 2.795,05
  • Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 5.599,06

Por otra parte, la recarga mínima que puede hacer un cliente prepago Digitel, desde Banesco, ahora es desde Bs. 160,00 y la máxima es de Bs. 5.400.

Pasos para recargar tu línea Digitel desde la App

  • Ingresa en Tu Cuenta Digitel con el número de cédula y clave; si aún no la tienes, regístrate en la App Digitel.
  • Seleccione la línea y luego la opción Recargar.
  • Elige el método de pago: Pago Móvil C2P y añade: número de línea afiliado a pago móvil, documento de identidad, el banco e ingresa Clave de Pago C2P o coloca los datos de la tarjeta a utilizar.
  • Selecciona el monto a recargar.
  • Confirma y verás el detalle de tu recarga.

Lunes 03 de Noviembre - 2025
