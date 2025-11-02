Banco lanza jornada para abrir cuentas: conozca fechas y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil Banco Universal anunció que extendió en Caracas y el interior del país su jornada especial para cuentas bancarias por primera vez.

Según se pudo conocer, el operativo se efectuará hasta el próximo viernes 7 de noviembre.

Banco lanza jornada para abrir cuentas

Mercantil Banco Universal, a través de su cuenta en la red social Instagram, compartió los detalles.

"¡Tenemos buenas noticias! Extendimos nuestra jornada desde el lunes 03 hasta el viernes 07 de noviembre. Ábrele su primera cuenta y, si lo deseas, tú también puedes abrir la tuya como representante. Porque crecer con Mercantil es crecer con confianza. Desliza y conoce los recaudos necesarios", se lee en la publicación.

Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura.

Sobre los requisitos, Mercantil indicó que se deben presentar los siguientes:

Para menores: Cédula de identidad y partida de nacimiento

Del representante: Cédula de identidad, constancia de trabajo, autorización judicial, RIF.

La atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. En centros comerciales, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

