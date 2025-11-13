¡Atención! El Inameh prevé lluvias con lloviznas en estos estados para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este jueves 13 de noviembre, nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional durante la mañana.

Sin embargo, no descartan la presencia de lluvias y lloviznas en varias regiones clave del país, que podrían mantenerse hasta la noche.

El Inameh prevé lluvias con lloviznas

En ese contexto, el pronóstico indica que habrá precipitaciones en áreas de la Guayana Esequiba, la región Oriental, sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa los Andes, Falcón y Zulia.

Además, la Región Central, que incluye Miranda, Carabobo y Yaracuy, podría enfrentar lluvias y lloviznas dispersas, especialmente en la tarde y noche.

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el Inameh espera un incremento de la nubosidad con precipitaciones dispersas en horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, se estima nubosidad fragmentada en la mañana, con algunas lloviznas dispersas en las costas de Miranda.

Las condiciones cambiarán en la tarde, cuando la nubosidad aumente y genere lluvias dispersas en el área metropolitana.

Mientras que para las próximas seis horas, el Inameh señala que prevé nubosidad parcial, alternando con nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, no se descartan algunas zonas nubladas con lluvias y lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, partes de la región Oriental, sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, los Andes, Falcón y Zulia.

