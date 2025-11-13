Gobierno

Deja quieta a Venezuela: Maduro le envía otro mensaje a EEUU este 12 de noviembre

Denunció que todo esto forma parte de una campaña impulsada por la Administración de Donald Trump y la CIA

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 08:04 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, le envió este miércoles otro mensaje al Gobierno de Estados Unidos (EEUU), en medio de las tensiones entre ambos países por la presencia de marines en aguas del Caribe. 

“Los venezolanos van a luchar por su patria, de que nadie se meta con nosotros y al imperialismo le decimos: fuera de aquí, deja quieta a Venezuela (...) el país lo que quiere es trabajar, tener la paz perpetua soñada por el Libertador (Simón Bolívar) y la vamos a preservar”, indicó Maduro, en transmisión televisiva. 

Aseguró que los cinco poderes públicos del país se han fortalecido, durante estas 15 semanas de “escalada de guerra psicológica y amenaza militar”, acciones que, enfatizó, EEUU lleva a cabo bajo un “relato estrambótico falsa”: 

“Como no pueden decir que Maduro tiene armas de destrucción masiva, ni que tenemos armas biológicas, inventan una narrativa estrambótica tan falsa que se derrumba y no lo cree nadie (...) nosotros estamos aquí con nuestra verdad. Venezuela nunca ha amenazado a nadie”, expresó. 

En tal sentido, denunció que todo esto forma parte de una campaña impulsada la Administración de Donald Trump, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para justificar una agresión contra Venezuela.

“Así lo ha hecho muchas veces la CIA y el imperialismo en otros países”, dijo Maduro. 

Miércoles 12 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
