¿Falsos positivos? Diosdado Cabello se pronuncia sobre supuestos robos en Baruta: aquí los detalles

Este miércoles 12 de noviembre, durante una rueda de prensa, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello desmentió una serie de rumores que circularon en plataformas digitales.

Según sus declaraciones, se trataban de denuncias sobre sobre supuestos asaltos en los semáforos del municipio Baruta, en el estado Miranda.

Cabello, confirmó que, tras una minuciosa verificación, las denuncias virales resultaron ser completamente inventadas.

Investigación desvela la mentira

El alto funcionario explicó que la difusión de información errónea a través de internet no solo perturba la tranquilidad pública, sino que tiene la intención de generar un clima de zozobra, especialmente con la llegada de las celebraciones de fin de año.

Asimismo señaló que "falsos positivos" buscan intencionalmente perturbar la paz de la nación.

Para verificar los reportes, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda digital de las personas que habían difundido las acusaciones. Una vez identificados los denunciantes, los funcionarios se dirigieron a los semáforos indicados y revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Durante el proceso se comparó la hora del supuesto asalto con las imágenes de la cámara, y en ninguno de los tres casos se encontró evidencia de que hubiese ocurrido un delito.

Llamado a usar canales formales

Cabello instó a los ciudadanos a no creer ciegamente en lo que se publica en la red y a utilizar los mecanismos oficiales para reportar cualquier crimen.

El funcionario se preguntó: "¿Por qué la gente que publicó eso en las redes no acudió a los cuerpos policiales a denunciar?".

Refuerzo de seguridad en Altos Mirandinos

En materia de seguridad regional, se anunció que se completó la consolidación de los Cuadrantes de Paz en la zona de los Altos Mirandinos.

Con un total de 56 circuitos comunales en el sector, cada uno con una patrulla asignada a por cada cuatro circuitos comunales, lo que da una cifra de 14 de vehículos, además de dos unidades motorizadas por cada circuito comunal.

