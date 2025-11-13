Diosdado Cabello ofrece detalles sobre la narcoavioneta derribada en Apure

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que las autoridades del Estado neutralizaron una avioneta dedicada al narcotráfico en el estado Apure.

“Hoy fue derribada una avioneta, a la que se le aplicó todo el protocolo que se exige en nuestro país de acuerdo a nuestras leyes; aquí sí hay un protocolo”, indicó Cabello, en su programa "Con el Mazo Dando".

Destacó que hasta la fecha se ha logrado la incautación de 64 toneladas y 516 kilogramos de droga.

Acciones de EEUU

Con respecto al despliegue militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe, Cabello aseguró que esta acción genera “un sentimiento antinorteamericano que llega hasta los ciudadanos de Estados Unidos, tristemente, pero es así”.

"La gente no diferencia entre la Administración y el ciudadano de Estados Unidos, en este momento. Los agredidos y los amenazados no se diferencian. La gente termina diciendo: esos gringos, generalizando la agresión que viene de parte de quienes gobiernan a Estados Unidos”, explicó.

Por lo que aseguró que la responsabilidad de ello “es especialmente de un ala enferma, que es el ala de guerreristas que tiene a Marco Rubio (secretario general de EEUU) ahí al frente”.