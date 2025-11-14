¡Atentos! Lluvias y descargas eléctricas en varios estados del país: conoce el pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó está tarde de jueves que se esperan lluvias acompañados de descargas eléctricas en varios estados del país.

A través de sus redes sociales el Inameh difundió el pronóstico para las horas de la noche de hoy.

Lluvias con descargas eléctricas

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, "se observan áreas nubladas productoras de lluvias o chubascos dispersos de intensidad variable, algunos con descargas eléctricas.

En este sentido, resalta que los estados del país dónde persiste este pronóstico, son Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Los Andes y Zulia.

Pronóstico del Inameh

Respecto al resto del país, el Inameh indica que "continúa cielo con nubosidad parcial y despejado en gran parte del país".

Agrega que "se estima" que este pronóstico se mantenga en gran parte del país desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la madrugada de este jueves.

