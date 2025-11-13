Finanzas

Dólar y euro BCV para el 14 de noviembre: así se cotizarán las divisas oficiales

Por Yasmely Saltos
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 04:32 pm
Dólar y euro BCV para el 14 de noviembre: así se cotizarán las divisas oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el viernes 14 de noviembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará en 234,87 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Entretanto, el euro se tasa en 273,08 bolívares.   

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Jueves 13 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América