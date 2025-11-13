Baile venezolano será declarado Patrimonio de la Humanidad: ministro confirma aval de la UNESCO

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela celebra una noticia importante para su cultura, luego de que el expediente que postula al joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad fuera aprobado sin objeciones por los expertos de la UNESCO.

La noticia fue confirmada por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Instagram, donde expresó que este respaldo técnico es un reconocimiento fundamental a la expresión de la venezolanidad.

Villegas, confirmó que solo falta la votación del Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, una reunión que tendrá lugar en la ciudad de Nueva Delhi, India, entre el 8 y el 13 de diciembre de 2025.

Cultura venezolana: el joropo como sentir

El joropo es mucho más que un simple baile, es una fiesta cultural completa que une música, canto y danza. El sello de la identidad venezolana, conocido por su espíritu alegre, sus movimientos vibrantes y el característico zapateo.

Su riqueza radica en ser el resultado de una mezcla profunda de culturas: las tradiciones europeas, los ritmos africanos y la herencia indígena se fusionaron para crear esta expresión única y festiva que convoca a las comunidades.

¿Dónde se baila más joropo en Venezuela?

Si bien el joropo es una expresión que se siente en casi todo el territorio, su corazón y sus variantes más conocidas se encuentran en varias regiones:

Los Llanos (Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico): aquí domina el Joropo Llanero, la versión más tradicional, marcada por el sonido del arpa, el cuatro y las maracas, y asociada a la vida del campo y la ganadería.

El Centro (Aragua, Miranda, Carabobo y Guárico): es la zona del Joropo Tuyero o Central, con un estilo diferente de arpa y donde el que canta es a menudo el mismo que toca las maracas.

Existen variantes importantes como el Joropo Oriental, el Joropo Guayanés (en Bolívar, que usa bandola en lugar de arpa) y el Joropo Tocuyano (en Lara y Yaracuy).

La esencia del baile

El joropo no solo se baila en escenarios; para los cultores, la palabra a menudo se refiere a la fiesta o el evento social completo, que en el Llano a veces se llama simplemente "parranda". Es la banda sonora de:

Fiestas patronales: celebraciones religiosas y populares en todo el país.

Festividades colectivas: reuniones y eventos comunitarios.

Las Fiestas de Elorza (Apure): un evento anual muy famoso y popular que se celebra con gran despliegue de música y baile llanero.

