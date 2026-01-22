Alerta frío extremo EEUU: los 3 errores mortales que debes evitar para calentar tu casa

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de un frente ártico, millones de estadounidenses se enfrentan a un riesgo que va más allá de las carreteras heladas: el peligro dentro de sus propias casas.

Las autoridades federales y los CDC emitieron una alerta urgente con pautas de supervivencia ante posibles cortes de energía y temperaturas gélidas que podrían poner en riesgo la vida de los más vulnerables.

La preparación no es solo una opción, es una necesidad para evitar tragedias por hipotermia o intoxicaciones accidentales.

Cómo calentar el hogar sin electricidad (y qué NO hacer)

Ante un apagón, la prioridad es conservar el calor corporal y del ambiente. Sin embargo, el uso desesperado de electrodomésticos puede ser mortal.

Prohibido el uso de estufas y hornos: Ready.gov advierte que jamás debe usar la estufa de la cocina para calentar la casa. El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono e incendios es extremadamente alto.

Aislar habitaciones: Cierre las puertas de las estancias que no necesite, coloque toallas debajo de las puertas para tapar rendijas y cubra las ventanas con mantas durante la noche.

Fuentes de calor seguras: Use chimeneas que cumplan con el código y mantenga un suministro de leña seca. Si usa calentadores portátiles, siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

Nutrición contra el frío: el alcohol es un enemigo

Existe el mito de que el alcohol "calienta", pero la ciencia dice lo contrario.

Evite el alcohol y la cafeína: Ambas sustancias provocan que el cuerpo pierda calor más rápido.

Bebidas dulces y caldos: Son la mejor opción para mantener la temperatura interna. Además, comer comidas balanceadas proporciona la energía necesaria para que el metabolismo genere calor.

Alerta adultos mayores: el peligro de la hipotermia interna

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento revela un dato perturbador: el 20% de las lesiones por frío ocurren dentro de casa.

Los adultos mayores son más susceptibles a la hipotermia porque su cuerpo pierde calor con mayor facilidad.

Señales de advertencia de hipotermia:

Manos y pies extremadamente fríos. Habla lenta o arrastrada. Confusión, somnolencia o irritabilidad. Piel pálida y rostro hinchado.

Acción inmediata: Si detecta estos síntomas, llame al 911. Mientras llega la ayuda, mueva a la persona a un lugar cálido, cúbrala con mantas secas y ofrézcale una bebida caliente si está consciente.

