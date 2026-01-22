Alerta frío extremo EEUU: los 3 errores mortales que debes evitar para calentar tu casa

Con la llegada de un frente ártico, millones de estadounidenses se enfrentan a un riesgo que va más allá de las carreteras heladas: el peligro dentro de sus propias casas.
Las autoridades federales y los CDC emitieron una alerta urgente con pautas de supervivencia ante posibles cortes de energía y temperaturas gélidas que podrían poner en riesgo la vida de los más vulnerables.
La preparación no es solo una opción, es una necesidad para evitar tragedias por hipotermia o intoxicaciones accidentales.
Cómo calentar el hogar sin electricidad (y qué NO hacer)
Ante un apagón, la prioridad es conservar el calor corporal y del ambiente. Sin embargo, el uso desesperado de electrodomésticos puede ser mortal.
Prohibido el uso de estufas y hornos: Ready.gov advierte que jamás debe usar la estufa de la cocina para calentar la casa. El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono e incendios es extremadamente alto.
Aislar habitaciones: Cierre las puertas de las estancias que no necesite, coloque toallas debajo de las puertas para tapar rendijas y cubra las ventanas con mantas durante la noche.
Fuentes de calor seguras: Use chimeneas que cumplan con el código y mantenga un suministro de leña seca. Si usa calentadores portátiles, siga estrictamente las instrucciones del fabricante.
Nutrición contra el frío: el alcohol es un enemigo
Existe el mito de que el alcohol "calienta", pero la ciencia dice lo contrario.
Evite el alcohol y la cafeína: Ambas sustancias provocan que el cuerpo pierda calor más rápido.
Bebidas dulces y caldos: Son la mejor opción para mantener la temperatura interna. Además, comer comidas balanceadas proporciona la energía necesaria para que el metabolismo genere calor.
Alerta adultos mayores: el peligro de la hipotermia interna
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento revela un dato perturbador: el 20% de las lesiones por frío ocurren dentro de casa.
Los adultos mayores son más susceptibles a la hipotermia porque su cuerpo pierde calor con mayor facilidad.
Señales de advertencia de hipotermia:
Manos y pies extremadamente fríos.
Habla lenta o arrastrada.
Confusión, somnolencia o irritabilidad.
Piel pálida y rostro hinchado.
Acción inmediata: Si detecta estos síntomas, llame al 911. Mientras llega la ayuda, mueva a la persona a un lugar cálido, cúbrala con mantas secas y ofrézcale una bebida caliente si está consciente.
