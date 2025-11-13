Llega un nuevo vuelo con repatriados desde Texas, EEUU: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, más de 200 venezolanos repatriados llegaron en un vuelo desde Texas, Estados Unidos (EEUU).

Los migrantes arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el vuelo N.º 85 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades venezolanas, este grupo incluyó 218 hombres, 47 mujeres, tres adolescentes, tres niños, y ocho niñas.

Llega un nuevo vuelo con repatriados desde Texas

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, según cita una NDP.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

El vuelo de Texas se enmarca dentro de los acuerdos de repatriación alcanzados entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Los vuelos suelen llevar a ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, a menudo a través de la frontera sur.

