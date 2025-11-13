Jorge Rodríguez advierte sobre “consecuencias incalculables” de un eventual conflicto en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, advirtió sobre las "consecuencias incalculables" que podría tener una eventual guerra en el Caribe, debido al despliegue militar ordenado por Donald Trump en esas aguas con el presunto objetivo de combatir el narcotráfico.

“No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para Estados Unidos”, indicó Rodríguez, en un encuentro con juristas en el estado Miranda.

Aseguró que el accionar de la Administración de EEUU persigue una forma "máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen" y sustituir un Gobierno de Nicolás Maduro.

“No esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la Administración Trump y en esa desclasificación se diga que no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico”, dijo Rodríguez.

Piden acción contra EEUU

En el mencionado encuentro, también estuvo presente el canciller de la República, Yván Gil, quien pidió una acción "política y judicial" contra EEUU, por las muertes que dejaron los ataques militares de ese país a lanchas que navegaban en aguas del Caribe por supuestamente trasladar drogas.

En tal sentido, enfatizó que estos hecho no son más que “viles asesinatos, reivindicados por un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Independientemente de que lleven droga o no, no se las ha permitido su derecho a la defensa”.

"Se ha violado totalmente el derecho internacional. Esto amerita una acción política y judicial, porque hay una responsabilidad penal de estos actos. Es necesario que el mundo los señale y los castigue", exigió Yván Gil.

En tal sentido, mencionó que van a actuar ante la ONU para “exigir que actúen en función de lo que está sucediendo”.