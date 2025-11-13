Maduro envía mensaje a EEUU: Vamos a unirnos, no más guerras eternas

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, le envió un mensaje al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y su homólogo de ese país, Donald Trump, en medio de las tensiones en el Caribe.

“Vamos a unirnos (...) No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo Maduro en exclusiva a CNN, durante una marcha de apoyo a su gobierno realizada en Caracas.

Insistió en la necesidad de no iniciar un conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

Luego, le expresó unas palabras a Trump: “Mi mensaje es: ¡Yes, peace! ¡Yes, peace! (Sí a la paz, en inglés)”.

Con respecto al despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe, justo frente a las costas de Venezuela, Maduro aseguró que “estamos ocupados con el pueblo, gobernando en paz”.

“Los venezolanos van a luchar”

El miércoles 12 de noviembre, el jefe de Estado envió otro mensaje al Gobierno de Estados Unidos (EEUU), en medio de las tensiones entre ambos países por la presencia de marines en aguas del Caribe.

“Los venezolanos van a luchar por su patria, de que nadie se meta con nosotros y al imperialismo le decimos: fuera de aquí, deja quieta a Venezuela (...) el país lo que quiere es trabajar, tener la paz perpetua soñada por el Libertador (Simón Bolívar) y la vamos a preservar”, dijo Maduro, en transmisión televisiva.