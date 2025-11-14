Dólar y euro BCV para hoy 14 de noviembre: así se cotizan las divisas oficiales

Suscríbete a nuestros canales

La moneda estadounidense se cotiza hoy en 234,87 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Entretanto, el euro se tasa en 273,08 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

