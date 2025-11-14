Delcy Rodríguez anuncia plan de internet para el Metro de Caracas: sepa cuándo inicia

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un plan de conexión a internet gratuito para todas las estaciones del Metro de Caracas.

Durante un recorrido por la estación Zona Rental, Rodríguez reveló además los avances del plan 'Metro se mueve contigo', el cual cumple 3 años de su creación.

Internet en el Metro de Caracas

En el recorrido por la estación, la vicepresidenta Rodríguez realizó una inspección sobre los avances del plan 'Metro se mueve contigo'.

En este sentido, aseguró Rodríguez que "Hoy estamos viendo nuevos aportes para la estación del metro, donde evaluamos el inicio de la actividad de internet para el sistema".

Asimismo, reiteró que este plan de conexión a internet para el Metro de Caracas entraría en funcionamiento a mediados del años próximo 2026, en todas las 48 estaciones de las cinco líneas de este sistema de transporte masivo.

"Metro se mueve contigo"

Al respecto de los avances del plan de rehabilitación creado hace tres años, Rodríguez señaló varios aspectos positivos, en cuanto a la recuperación del sistema Metro.

Aseguró la vicepresidenta que también incorporaron nuevas modalidades de pago en el Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE).

En cuanto a los nuevos métodos de pago, incluye la recarga automática por medio de la verificación biométrica en cada una de las estaciones del Metro.

Además de activar la posibilidad de recargar las tarjetas SUVE a través de internet, permitiendo ampliar las opciones y ofrecer un servicio más eficiente.

