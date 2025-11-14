¡Pendientes! Pagarán este megabono en el Sistema Patria: quiénes lo cobran 

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional enviará un megabono a través de la billetera digital del Sistema Patria.

La entrega de este estipendio se realizará de manera directa y gradual a ciertos beneficiarios que recibirán la confirmación, vía mensaje de texto y por la aplicación veMonedero.

Pagarán este megabono en el Sistema Patria

De acuerdo con el historial de la plataforma del Carnet de la Patria, el pago lleva por nombre Ingreso contra la Guerra Económica.

El megabono está dirigido a los empleados públicos activos y jubilados de la administración pública venezolana.

Oficialmente, el monto equivale a 120 dólares como parte del complemento del ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo.

Se espera que los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobren un aproximado de 27.730,00 bolívares en las próximas horas.

Durante el mes de octubre se pagó por 23.880,00 bolívares, unos 119,94 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, por lo que se estima que sea entregado con un monto superior.

Para activar el megabono hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

