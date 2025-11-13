Monto en bolívares del primer Ingreso por Guerra Económica: correspondiente a noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Para este 14 de noviembre, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de octubre, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 27.900 ($120).

Según las fechas de pagos anteriores, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica:

Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket : entre el 14 y 15 de noviembre, cobrarán 120 dólares indexados ( Bs. 27.900 aproximadamente , según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

: entre el 14 y 15 de noviembre, cobrarán 120 dólares indexados ( , según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket : entre el 18 y 19 de noviembre, cobrarán 112 dólares indexados ( Bs 25.872 aproximadamente , según la tasa del Banco Central de Venezuela).

: entre el 18 y 19 de noviembre, cobrarán 112 dólares indexados ( , según la tasa del Banco Central de Venezuela). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de noviembre: cobrarán 50 dólares indexados (Bs. 11.550 aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

