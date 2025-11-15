Maduro al pueblo estadounidense: Paren la mano enloquecida de quien ordenaa una guerra en Suramérica

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó al pueblo y la juventud de Estados Unidos (EEUU) a evitar conflictos innecesarios en la región suramericana y caribeña, debido al despliegue militar impulsado por la Administración de Donald Trump cerca las costas de Venezuela.

“Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento (...) para decirle paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra en Suramérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra”, manifestó el jefe de Estado durante el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho.

Asimismo, destacó que toda la juventud del mundo tiene derecho a la paz.

“Es la conciencia que hay que hacer en la juventud estadounidense, también es una juventud que se está levantando en valores. La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la conciencia”, dijo.

Otro mensaje

El miércoles 13 de noviembre, Maduro le envió un mensaje al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y su homólogo de ese país, Donald Trump, en medio de las tensiones en el Caribe.

“Vamos a unirnos (...) No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo en exclusiva a CNN, durante una marcha de apoyo a su gobierno realizada en Caracas.