Zona de convergencia monzónica activa precipitaciones: esto prevé el Inameh para las próximas horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció para este sábado 15 de noviembre la persistencia de cielos poco nublados o despejados durante la mañana en gran parte del país.

Sin embargo, para la tarde habrá la formación de nubosidad convectiva que desatará precipitaciones en múltiples regiones.

Pronóstico detalleado del Inameh

En tal sentido, el Inameh prevé cielo con nubosidad fragmentada y precipitaciones variables en Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Los Andes y Zulia.

Por otra parte, y específicamente para la tarde y noche, la inestabilidad se intensificará con la formación de nubosidad convectiva de rápida evolución.

Las lluvias de intensidad variable afectarán a Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, el oeste de Barinas, Los Andes y Zulia.

De igual modo, en su pronóstico para las próximas seis horas, se aprecia cielo con nubosidad parcial y despejado en gran parte del país.

Asimismo, persisten zonas nubladas productoras de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica ocasional, especialmente en partes de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Apure, los Andes y sur de Zulia.

El Inameh explica que el clima inestable se debe a la intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, vaguada monzónica y a la fuerza de los vientos alisios, los cuales aportan humedad. Estas condiciones se ven reforzadas por el calentamiento diurno.

