Desayuno saludable y delicioso: paso a paso para hacer compota de manzana

Para muchos, la compota de manzana es un alimento que nos traslada a la primera infancia, a otros le recuerda a hospital, pero esta saludable y deliciosa preparación se puede realizar en casa y consumirse en el desayuno para comenzar el día con mucha energía.

Esta preparación que también es considerada un postre dulce, lleva una menor proporción de azúcar que las mermeladas, sin más, te compartimos la receta publicada en El Mueble para que la realices cuando más te provoque. Su realización no te llevará más de 25 minutos, 6 ingredientes y se puede dejar hecha desde el día antes y simplemente servirla cuando se vaya a comer.

¿Qué se necesita para hacer una compota de manzana?

Ingredientes

- Manzanas Golden (4)

- Naranjas (3)

- Queso fresco batido (300 g)

- Yogur natural desnatado (4 cucharadas)

- Azúcar (1 cucharada)

- Canela en polvo (una pizca)

Preparación

1. Pelar las manzanas, cortar en cuartos, retirar el corazón y partir en gajos.

2. Exprimir las naranjas, verter el zumo en un bol y añadir unas tiras de piel de naranja lavadas. Agregar las manzanas, tapar y dejar cocer durante 15 minutos hasta obtener una compota. Retirar y dejar enfriar.

3. En un bol, echar el queso con 100 ml de agua, el yogur y el azúcar. A continuación, con las varillas manuales, batir la mezcla hasta conseguir una crema espesa y de textura homogénea.

4. Echar la compota en unos cuencos individuales. Cubrir con crema de queso fresco, espolvorear con canela en polvo y servir.

Tip

Puedes reemplazar la manzana por frutas de temporada como, peras, melocotones, ciruelas, albaricoques.

