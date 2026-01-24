Nueva York en emergencia: sepa cuándo la tormenta invernal sepultará la ciudad con 18 pulgadas de nieve

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York enfrenta una de las amenazas climáticas más severas de los últimos años tras la declaración de estado de emergencia por parte de la gobernadora Kathy Hochul ante la llegada de la tormenta invernal "Fern".

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que un potente frente ártico desplomará las temperaturas este viernes por la noche, generando sensaciones térmicas de hasta -10 °F e incluso menores en áreas del noreste.

Pronóstico

Este enfriamiento extremo precede a una histórica acumulación de nieve que comenzará la madrugada del domingo y se extenderá hasta el lunes.

Las proyecciones alcanzan entre las 12 y 18 pulgadas de nieve en la Gran Manzana, lo que podría paralizar el transporte y los servicios básicos en toda la región.

Las autoridades de la ciudad ya han movilizado a más de 2,000 trabajadores de limpieza y cientos de esparcidores de sal. Esto para intentar mitigar el impacto de las nevadas intensas, que podrían registrar tasas de hasta dos pulgadas por hora según detalla Telemundo Nueva York.

Resulta importante que la población utilice los periodos de condiciones secas durante el sábado para finalizar sus preparativos, ya que la combinación de ráfagas de viento y hielo dificultará cualquier desplazamiento.

Recomendaciones

Protección personal: use al menos tres capas de ropa holgada, gorro y guantes; la piel expuesta puede sufrir congelación en menos de 15 minutos bajo estas temperaturas.

Seguridad en el hogar: deje goteando ligeramente los grifos conectados a paredes exteriores para evitar que las tuberías se congelen y revienten.

Uso de calefacción: nunca utilice generadores, parrillas de carbón o estufas de gas dentro de casa debido al riesgo mortal de intoxicación por monóxido de carbono.

Suministros básicos: asegure un kit de emergencia con agua (un galón por persona al día), linternas con pilas nuevas, medicamentos para al menos una semana y radio de baterías.

Cuidado de mascotas: limite el tiempo de los animales al aire libre y limpie sus patas tras caminar sobre nieve, ya que la sal y los químicos pueden quemarlas.



El sistema comenzará a retirarse gradualmente el lunes por la noche, pero dejará a su paso un aire gélido persistente que mantendrá los riesgos de congelación e hipotermia para cualquier persona que se exponga a la intemperie sin la protección adecuada.

