Desarticulada banda "Los Joyeros" en Altamira: Usaban químicos para simular que el oro era falso y robárselo

La banda delictiva “Los Joyeros” fue desarticulada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras la detención de tres de sus integrantes dedicados a la estafa con metales preciosos.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, a través de sus redes sociales, donde precisó que el operativo se llevó a cabo en la sexta transversal de la urbanización Altamira, municipio Chacao, tras un arduo trabajo de investigación de campo de la Delegación Municipal Chacao.

Los sujetos quedaron identificados como Oscar Omar Sánchez Duque (56), apodado “El Mecha”; José Gerardo Pérez Peña (58), alias “El Viejo” y Eloy Alejandro Chamorro Rondón (26), apodado “Chamito”.

“Captaban a sus víctimas bajo el pretexto de comprar antigüedades. Tras ganarse su confianza y lograr el ingreso a las viviendas, solicitaban piezas de oro indicándoles que realizarían moldes de impresión, ofreciendo un pago de 10 dólares por cada muestra”, explicó Rico.

Relató que, una vez en posesión de las joyas, los sujetos utilizaban ácido nítrico para simular una reacción química en un recipiente con agua, logrando engañar a las víctimas al asegurarles que el material no era auténtico. De esta manera, se apoderaban de las piezas originales de oro y huían del lugar.

Las investigaciones determinaron que el radio de acción de esta banda se centraba principalmente en el sector La Florida, parroquia El Recreo de Caracas. Entre las evidencias colectadas destacan envases con ácido nítrico, una almohadilla con plastilina, tarjetas de presentación y un vehículo utilizado para cometer los delitos.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 46° del Área Metropolitana de Caracas en materia de Delitos Graves.