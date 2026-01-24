Receta económica: así puedes elaborar una deliciosa torta de coco con menos de 10 ingredientes que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

El coco es rico en vitaminas y minerales que aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente para aquellas personas que padecen de estreñimiento o presión arterial alta, según la información divulgada por Tua Saúde.

Además, el coco es fácil de integrar en cualquier receta, específicamente en los postres, dado que, aporta un sabor tropical por lo menos en el caso de la torta, la cual es ideal para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.

Guía completa para hacer torta de coco

Ingredientes

5 huevos.

400 g de coco rallado.

500 g de harina de avena.

150 ml de leche de coco.

2 tazas de azúcar.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

En un recipiente mezcla los huevos, harina y coco rallado. Bate durante cinco minutos. Agrega la azúcar, leche y polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Vierte la mezcla en una tortera. Lleva la tortera al horno, durante 45 minuto a 180 º F. Retira la torta del horno y déjala enfriar. Decora la torta a tu gusto.

En definitiva, la torta de coco es una excelente opción para celebraciones con un gran volumen de invitados, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados. A su vez, es fácil y rápida de preparar.

