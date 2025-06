Miss Universo Latina: Zuleyka Rivera renuncia en pleno show

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Universe Latina, el reality de Telemundo, comenzó con tensiones entre los jueces y las capitanas, tanto así que terminó con la aparente renuncia de la capitana del equipo 'Rubí', Zuleyka Rivera.

A través de las redes sociales del reality show, se pudo ver el momento en el que la discusión llevó a la ex Miss Universo a tomar la decisión de abandonar el escenario.

El problema inició cuando uno de los integrantes del jurado, David Salomón, hizo un comentario hacia las concursantes que no agradó a Zuleyka Rivera.

“¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado. Si vas a decir algo dilo de frente”, le espetó la empresaria puertorriqueña al diseñador mexicano luego de que este recomendara a las chicas que tuvieran cuidado con los consejos que siguen.

"Ahí voy con nombre y apellido”, reaccionó Salomón a sus palabras. “Si ustedes [refiriéndose a las concursantes del equipo de Zuleyka] ya tienen las instrucciones ojo con lo que escuchan así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valer una descalificación porque no están siguiendo instrucciones aún cuando Jacky les está gritando. Entonces fue muy divertido pero la verdad es que esta foto no cuenta porque no siguieron las instrucciones con todo y se brincaron a Jacky, que es la presentadora de este programa”, dijo Salomón.

Ante esto, Zuleyka Rivera tomó la decisión de abandonar el escenario.

“Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias”, dijo mientras salía del escenario al considerar que su desempeño como capitana era cuestionado por los jueces en el show.

