Del “éramos amigos” al altar: Zulinka Pérez y Miguel revelan cómo comenzó su historia de amor

La bailarina y actriz Zulinka Pérez y su ahora esposo Miguel compartieron por primera vez los detalles íntimos y genuinos de cómo se conocieron, en una entrevista para el podcast de Liondy Ozoria.

“Éramos, fuimos amigos, como dicen en el campo”, contó Miguel entre risas, recordando aquel primer ensayo de baile en el que ambos coincidieron hace más de una década. Zulinka llegó acompañada de otro bailarín al salón donde estaba su padre Rubby Pérez y también Miguel, y aunque no se conocían formalmente, la chispa fue instantánea según relata Miguel.

"Ella entró y me impactó toda blanquita, la perdición de cualquier negro, pero a ella cómo que también le gustó este negro porque hubo un intercambio de miradas..." Contó dmqke después, mientras conversaban, ella le di le entregó su tarjeta y le dijo: 'Ese es mi número' él dudando decidió salir a llamarla para corroborar que fuera el número correcto y en efecto ella le contestó.

"Yo no podía irme sin saber si ella me había dado el número correcto. Si me iba y no funcionaba, no la volvía a ver”, dijo entre carcajadas.