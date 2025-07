Tensión en la cocina: Norkys Batista y Karina desatan un cruce explosivo en pleno reality

Suscríbete a nuestros canales

La armonía duró poco dentro del "Top Chef VIP" con un nuevo reto de cocina que terminó con un momento incómodo y altamente viral entre Norkys Batista y Karina.

La polémica inició porque Norkys intentó justificar una falla en la preparación del pastel frente al jurado e insinuó que fue “por hacerle caso a su compañera” y lo que vino después fue una reacción en cadena que ni ella misma supo cómo detener.

“¿Eso es una queja?”, preguntó uno de los jueces, mientras en backstage Karina no ocultó su molestia: “Me sorprende mucho lo que estoy escuchando, esta mujer me dice de una vez que yo soy la culpable de los errores, lo cual no es cierto tampoco”, expresó indignada. Y no fue la única. Otros compañeros cuestionaron la actitud de Norkys con comentarios como“No sabe trabajar en equipo”.

Frente a cámaras: ¿disculpa o autoexaltación?

Durante la evaluación en vivo, los jueces elogiaron el sabor del pastel, pero criticaron su presentación incompleta. Norkys trató de defenderse con serenidad, pero dejó entrever su frustración: “Sé trabajar en equipo, pero soy perfeccionista. Me frustra no entregar todo como se pidió”.

Karina, no pudo aguantarse más y respondió con arrogancia: "También ayudé, me encantó compartir”. Pero lo que no se dijo en vivo, explotó tras bastidores

“Ahora sí tengo rabia”: la pelea se salió de control

Mientras se retiraban, Karina encaró directamente a Norkys con un tono agresivo: “¿Qué te dije..." y lanzó una grosería venezolana, mientras repitió molesta "¿qué te dije? Ahora sí tengo rabia”. La escena dejó perplejo al equipo técnico y a los televidentes. Norkys, visiblemente incómoda, respondió con calma pasiva: “Ya que están grabando, no hace falta…”

En declaraciones posteriores, la actriz confesó con la voz quebrada: “Me sentí la peor persona, y yo no soy así”.

