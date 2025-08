Yailin la Más Viral estalla en un live y lanza contundente mensaje: “A mí nadie me mantiene”

Suscríbete a nuestros canales

Anoche, Yailin la Más Viral sorprendió a sus seguidores al protagonizar un encendido en vivo en sus redes sociales donde respondió a quienes cuestionan su éxito y dejó claro que todo lo que tiene se lo ha ganado sola, sin necesidad de depender de ningún hombre.

“No necesito el cuarto de nadie”

La cantante, conocida por no quedarse callada, también aclaró que no necesita la validación de nadie ni vive del dinero ajeno.

"Yo no tengo que estar con nadie para que me compre algo. Me lo compro yo. Yo no tengo que esperar el cuarto de nadie... Me compré una cadena con lo mío. Me compré una cartera con lo mío. Me compré una Lamborghini que me costó 375 mil dólares con lo mío”.

La exesposa de Anuel AA también habló del peso que lleva como cabeza de familia: “Si yo llorara, sería por no tener cómo darle su leche a mi niña o ayudar a mi mamá. Pero gracias a Dios estoy bien. A mí nadie me mantiene”.

La cantante puso en su lugar a quienes constantemente ponen en duda su independencia económica. “Eso es lo que les duele: que yo no le aguanto a nadie”, aseguró.

También se refirió a quienes la acusan de no ser humilde: “Eso no es quitar humildad. Es decir la verdad. Lo que yo me he ganado, ha sido con mi trabajo. Porque si fuera con mi carreta… ya tú sabes”.

