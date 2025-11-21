Camilo y Evaluna conmueven a sus fans con su nuevo tema navideño: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El dúo musical más famoso de la familia Montaner, Camilo y Evaluna, acaba de entregar un anticipo navideño a sus millones de fanáticos. Este jueves lanzaron "Navidad en cada esquina", una canción que describen como "alegre y conmovedora" y que promete convertirse en el soundtrack de las fiestas para las familias latinas en todo el continente.

Una fusión cultural con ritmo de salsa

En declaraciones exclusivas para los medios, Camilo, el colombiano ganador de tres premios Grammy, explicó la esencia de la canción: "Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos". El artista profundizó en las diferencias culturales que inspiraron la composición, destacando que mientras en Latinoamérica la Navidad se celebra con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío".

Esta dualidad cultural no es nueva para la pareja, quienes constantemente navegan entre sus raíces latinas y su vida profesional entre ambos países. Evaluna, venezolana de nacimiento e hija de Ricardo Montaner, creció entre tradiciones navideñas cargadas de hallacas y aguinaldos, mientras que Camilo aporta la calidez de las celebraciones colombianas.

El arte de unir tradiciones

La producción musical es una cuidadosa mezcla donde los ritmos de salsa se entrelazan con arreglos contemporáneos, creando una base perfecta para las voces de ambos artistas. Los coros pegajosos y las trompetas características del género tropical prometen hacer bailar a varias generaciones alrededor del árbol de Navidad.

"Navidad en cada esquina" ya está disponible en todas las plataformas digitales y se espera que su video musical, filmado entre decoraciones navideñas que honran ambas culturas, sea estrenado durante los próximos días mientras la pareja inicia su promoción en programas de televisión latinoamericanos y estadounidenses.

