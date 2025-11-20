En video: Gregorio Pernía muestra el rostro de su bebé "milagro"

Suscríbete a nuestros canales

El actor colombiano Gregorio Pernía, ícono de la televisión latinoamericana conocido mundialmente por su personaje de "El Titi", vive uno de los momentos más dulces y sorprendentes de su vida personal. A sus 55 años, el artista recibió a su sexto hijo, un "milagro" que llega para agrandar su ya numerosa familia.

El bebé, que lleva por nombre Gregorio (y es apodado cariñosamente "Gregorio bebé"), llegó al mundo el pasado 18 de noviembre de 2025, llenando de emoción a la estrella de Sin senos sí hay paraíso.

Cabe destacar, que el nacimiento de este bebé fue especialmente emotivo debido a la historia detrás de su concepción, debido a que su madre, la modelo y empresaria Érika Rodríguez Farfán, había sido diagnosticada hace más de seis años con infertilidad secundaria.

Rodríguez había compartido públicamente que los médicos le habían asegurado que concebir de nuevo sería extremadamente difícil, razón por la cual la pareja había abandonado la anticoncepción. La llegada de este embarazo fue, por tanto, una bendición inesperada que celebran como un verdadero milagro de la vida.

Gregorio Pernía compartió en sus redes sociales el suspenso de su llegada, asegurando que su hijo pareció esperarlo pacientemente. Según relató, el bebé nació tan solo cinco horas después de que él lograra aterrizar en Colombia y reunirse con su esposa en el hospital.

"Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile", escribió junto a un video.

Por su parte, la esposa del actor dejó un mensaje a sus seguidores en los comentarios de la publicación: "Fue parto natural, peso 3 kilos y medio y midió 50 Cm; es parecido a Valentino es como si hubiera tenido el mismo bebé dos veces".

Con este nacimiento, Gregorio Pernía suma seis hijos. Gregorio bebé es el tercer hijo en común con Érika Rodríguez, junto a Luna y Valentino. El actor es también padre de Diego Fernando, Emiliano y Julián, frutos de relaciones anteriores.

