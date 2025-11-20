¿Nuevo romance o buenos amigos? La foto viral de Joe Jonas que desata rumores tras su divorcio

Suscríbete a nuestros canales

El cantante pop Joe Jonas vuelve a acaparar titulares, esta vez no por su música con los Jonas Brothers, sino por su vida privada, y es que el artista fue captado en actitud cómplice con la modelo y fotógrafa puertorriqueña Tatiana Gabriela, encendiendo un fuerte rumor de romance que llega pocos meses después de la finalización de su matrimonio.

Los rumores dieron inicio luego de ser vistos paseando juntos y de manera relajada por las calles de Nueva York. Las fotografías, que muestran a la pareja compartiendo momentos en paseos y visitas a cafés, han sido interpretadas por seguidores como la señal de un nuevo amor.

Tatiana Gabriela, conocida en el mundo del modelaje y la fotografía, y quien incluso fue modelo principal en un video de Bad Bunny ("BAILE INoLVIDABLE"), ha mantenido un perfil discreto, pero su cercanía con el cantante ha puesto su nombre en el centro de la conversación mediática.

Cabe destacar, que pese a su reciente cercanía, tanto Joe Jonas como la modelo han desmentido categóricamente cualquier vínculo romántico o sentimental, asegurando que su relación se basa únicamente en una amistad.

Recordemos que, este rumor sale a la luz en un momento crucial, debido a que el cantante acaba de finalizar legalmente su complicado divorcio con la actriz Sophie Turner, estrella de Game of Thrones.

La pareja, que se casó en una boda sorpresa en Las Vegas en 2019, tiene dos hijas: Willa y Delphine. Joe Jonas presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2023, alegando que el matrimonio estaba "irremediablemente roto".

La separación rápidamente se tornó polémica debido a la disputa por la custodia de las niñas, que requirió meses de negociaciones moderadas e incluso demandas para resolver. Finalmente, la expareja logró un acuerdo definitivo y confidencial en septiembre de 2024.

