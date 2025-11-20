Duras críticas contra Daniela Barranco: se le fueron los "gallos" cantando en la Casa de Alofoke

Suscríbete a nuestros canales

Durante una fiesta en La Casa de Alofoke, la venezolana tuvo la oportunidad de cantar A dormir juntitos junto al merenguero dominicano Eddy Herrera, un momento que prometía brillo, emoción y elogios, sin embargo, la actuación se convirtió en un escenario de desafinaciones y fallas de tono que dieron paso a horas de comentarios implacables.

Lo que debía ser un homenaje musical terminó viralizado por razones completamente distintas.

Una presentación que empezó con ilusión y terminó en caos vocal

La escena pintaba perfecta: luces, fiesta, cámaras y la presencia de Eddy Herrera creando el ambiente ideal para que Daniela demostrara su carisma y talento. Al inicio, ambos parecían en sintonía, entusiasmados y listos para regalar un momento inolvidable dentro del reality. Pero apenas comenzó la interpretación, la armonía se rompió, a Dani se le notaba la inseguridad en el tono y la evidente desconexión musical se hicieron notar al instante.

El resultado se sintió incómodo incluso para quienes estaban presentes. Mientras el público del lugar intentaba mantener la energía festiva, en redes ya se cocinaba un festín de opiniones. Muchos usuarios aseguraron que ninguno lograba escucharse bien y que la falta de compás los dejó completamente expuestos frente a la audiencia digital.

Las redes no perdonaron y la crítica fue feroz

Los comentarios se multiplicaron en minutos. Frases como “qué mal canta”, “mi prima suena mejor en karaoke” o “no dio la talla” inundaron las publicaciones. Varios usuarios incluso describieron el momento como un “karaoke de pueblo”, dejando claro que, para ellos, la presentación quedó lejos de ser profesional.

Al final, la noche no solo dejó una presentación polémica, sino un recordatorio de que en la era digital cada segundo cuenta y cada error se multiplica. Daniela Barranco, con aciertos o tropiezos, sigue siendo protagonista de los momentos más comentados del entretenimiento. Esta vez no por su voz, sino por la tormenta de reacciones que generó.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube