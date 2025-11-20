Miss Universo 2025: las tramoyas internas que generan polémica dentro y fuera del certamen

Suscríbete a nuestros canales

El certamen de Miss Universo 2025, que se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia el 21 de noviembre, se ha visto envuelto en una serie de controversias, acusaciones de fraude, y renuncias que pusieron en entredicho la transparencia de la organización.

Los escándalos antes del certamen internacional de belleza, se han encargado de empañar el evento que se espera con ansias por miles de personas, quienes buscan conocer a la nueva soberana de la belleza.

Tramoyas en el Miss Universo 2025

El escándalo más sonado y viral involucró a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, y Fátima Bosch, Miss Universo México. Durante una reunión con las candidatas, Nawat confrontó y humilló a Fátima Bosch frente a sus compañeras, acusándola supuestamente de negarse a promocionar el país anfitrión, Tailandia.

Por su parte, Miss México confrontó al directivo, exigiendo respeto y denunciando que Nawat la llamó "tonta". El video del altercado, donde Nawat supuestamente le ordena callar, se volvió viral, generando indignación. La propia Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, se mostró molesta por la conducta de Nawat y dejó de seguirlo en redes sociales, asegurando que esos valores no representan a la organización.

Por otro lado, la credibilidad del certamen sufrió un duro golpe con la renuncia de figuras clave en medio de acusaciones de fraude, en este sentido, dos jueces anunciaron su retiro del panel final días antes de la gala, desatando cuestionamientos sobre la transparencia.

Las acusaciones escalaron cuando figuras asociadas a la organización advirtieron al jurado que su participación "podría implicarlos legalmente en un acto de fraude a escala mundial", sugiriendo que el resultado podría estar predeterminado.

Además, el camino a la corona del Miss Universo 2025, se ha visto marcado por la polémica y accidentes de las delegadas, la candidata inicial de Panamá, Italy Mora, fue expulsada por no cumplir con el reglamento, específicamente por incumplir la norma de la organización de no realizar salidas no autorizadas de su habitación.

Otro de los escándalos del certamen, fue el momento en el que Miss Jamaica tuvo que ser sacada de la preliminar del concurso en camilla tras un aparatoso accidente. Así como también, Miss Gran Bretaña sufrió un tropiezo en el escenario.

La edición de Miss Universo 2025 será recordada no solo por su futura ganadora, sino por la serie de conflictos y polémicas que expusieron las tensiones y la falta de transparencia detrás de la industria de los certámenes de belleza.

