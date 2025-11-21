Venezuela en el top 5 del Miss Universo 2025: así va la actuación de Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

La gran final, que se celebra en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia, ha definido a las cinco finalistas que competirán por la corona.

El Camino de Venezuela en la Final

Stephany Abasali, una economista de 25 años, ha demostrado un desempeño sólido y constante a lo largo de la competencia. Su elegancia y oratoria fueron destacadas durante las semanas de concentración, cualidades que le permitieron avanzar sin problemas por las distintas etapas de la noche final:

Clasificación al Top 30 : Venezuela fue una de las primeras 15 candidatas anunciadas para avanzar a la siguiente ronda.

Avance al Top 12 : Posteriormente, Abasali se aseguró un lugar entre las 12 semifinalistas.

Ingreso al Top 5: Finalmente, logró superar la ronda de traje de gala y se confirmó su puesto entre las cinco finalistas, donde espera responder la pregunta final del jurado.

