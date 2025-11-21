¿Es muy exigente? Por este motivo Rosalía rechaza actuar en el Bernabéu para la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La NFL contactó con Rosalía para que fuera la estrella del espectáculo musical durante el descanso del partido que enfrentó a Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. Las negociaciones, sin embargo, no prosperaron. El periodista José Antonio Ponseti explicó en la Cadena SER que "a Rosalía le ofrecieron el show, pero cuando habló con ellos y les dijo lo que quería..." no se llegó a un entendimiento.

El motivo del desacuerdo: un show desproporcionado

La razón fundamental que impidió el acuerdo fue un desajuste en las expectativas. La NFL transmitió a la cantante que sus exigencias, que varios medios califican de "Super Bowl-level demands", excedían el marco y el presupuesto previstos para un partido de la temporada regular internacional, por muy espectacular que este fuera.



Aunque no se concretó si la discrepancia fue económica, de producción o ambos factores, la organización consideró que lo que Rosalía planteaba "estaba al nivel del espectáculo de la Super Bowl y no del partido en Madrid". Este elevado listón hizo inviable su participación, y el espectáculo fue finalmente protagonizado por el dúo formado por Bizarrap y Daddy Yankee.

Un futuro pacto no se descarta

El hecho de que las negociaciones no fructificaran en esta ocasión no cierra la puerta a una futura colaboración. De hecho, la NFL mantiene a Rosalía en su agenda como una artista de interés para eventos de gran formato. Ponseti se mostró optimista sobre esta posibilidad, afirmando: "Vamos a cruzar los dedos y no muy lejos en el tiempo... Sería un bombazo", insinuando que una actuación en una futura Super Bowl sería un objetivo factible para la artista.

