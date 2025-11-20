Sigue la polémica en el Miss Universo: esta candidata recibió hasta amenazas de muerte

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto estalló después de que circulara en redes sociales un video que, según los usuarios, mostraba a Melanie Shiraz, Miss Israel, dirigir una mirada inapropiada hacia la candidata de Palestina.

La secuencia, que se volvió viral rápidamente, generó una ola de reacciones en línea y desató una controversia internacional que trasciende el ámbito del certamen, reflejando las tensiones geopolíticas existentes.

Amenazas y consecuencias para la candidata

Como consecuencia de la viralización del video, Melanie Shiraz habría recibido amenazas de muerte. Este tipo de acusaciones en el contexto de un certamen de alta visibilidad como Miss Universo exponen a las candidatas a una intensa presión y escrutinio público, impactando su experiencia en la competencia.

La aclaración de Miss Israel: "Todo fue un malentendido"

Frente a la polémica, la propia Melanie Shiraz se pronunció para aclarar la situación. La representante israelí explicó que el supuesto incidente visual "fue un malentendido", buscando así desactivar la controversia y las interpretaciones negativas que se generaron en su contra.

Un certamen marcado por las controversias

Este incidente entre las delegaciones de Israel y Palestina se suma a otros conflictos que han marcado la edición 2025 de Miss Universo, creando un ambiente de particular tensión. Anteriormente, el certamen ya había acaparado titulares por el enfrentamiento público entre la mexicana Fátima Bosch y el director tailandés Nawat Itsaragrisil, quien fue acusado de insultar y humillar a la candidata. Además, el concurso enfrenta una crisis de credibilidad tras la renuncia de uno de los jueces oficiales, Omar Harfouch, quien denunció falta de transparencia en el proceso de selección de finalistas.

La organización de Miss Universo se encuentra ante el desafío de manejar estas múltiples crisis de imagen mientras se prepara para la final del evento, demostrando su capacidad para garantizar un ambiente de respeto y seguridad para todas sus participantes.

